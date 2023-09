Laura Van Vooren a remporté le 165 km du trail Nice Côte d'Azur by UTMB: "Je n’avais jamais couru plus de 90 km"

Laura Van Vooren, 32 ans, ne s’attendait cependant pas à survoler le 165 km, pour 8400 mètres de dénivelé positif, du trail Nice Côte d'Azur by UTMB. Tout simplement car il s’agissait d’une première expérience sur un format aussi long que le 100 miles, qui plus est sous la chaleur durant les premières heures de la course.

Ce succès est également une première pour un ou une athlète belge sur le circuit UTMB, qui vit sa 2e saison.

”Je n’envisageais pas du tout la victoire au départ d’Auron vendredi”, confiait-elle samedi, sur la ligne d’arrivée, épuisée mais heureuse du résultat acquis après 27 heures et 11 minutes d’effort, soit 40 minutes de moins que sa première poursuivante. “Je ne pensais pas à ce scénario car je n’avais tout simplement jamais couru une telle distance. Le plus que j’avais fait jusqu’ici en compétition était 90 km. Mais j’ai gagné et j’en suis ravie.”

Laura Van Vooren a pu profiter de son arrivée sur la Promenade des Anglais, à Nice. ©UTMB World Series

Cette première expérience sur 100 miles s’est faite, qui plus est, sur un terrain de jeu que Laura Van Vooren découvrait. “Je ne connaissais pas le parcours de la course ni même la région. Au final, ce fut plus technique que je ne le pensais, avec beaucoup de rochers et des descentes assez piégeuses.”