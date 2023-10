Ultra-Trail: François D'Haene va faire son retour à la compétition lors de la Diagonale des Fous

Voici douze mois, François D'Haene avait dû déclarer forfait pour l'événement, déjà handicapé par une douleur dans le pied.

"Après une année chaotique, j'espère cette fois-ci que c'est le bout du tunnel", a-t-il commenté lors de l'officialisation de ce retour. "J'ai reçu un (quasi) feu vert pour retourner sur la Diagonale des Fous. J'ai hâte de me retrouver dans ce que j'aime, soit une longue journée dehors sur les sentiers et prendre du plaisir. J'espère que ça va bien se passer. Et on verra bien l'allure que j'arrive à donner."

Ces dernières semaines, le quadruple vainqueur de l'Ultra-Trail du Mont-Blanc avait peu à peu repris le chemin des entraînements, s'alignant notamment sur le kilomètre vertical, terminant 6e de cet exercice particulier en 39 minutes avant d'enchaîner, voici quelques jours, avec l'organisation de son 2e Ultra Spirit, un ultra qu'il organise avec son épouse avec la volonté de casser les codes de la compétition et de partager ses valeurs de sa pratique du trail.