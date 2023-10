Déjà plus de 4000 inscrits au semi-marathon de Mons, l’une des épreuves de course à pied les plus populaires de Wallonie : “C’était notre objectif”

”C’était notre objectif, assure Salvatore Cravotta, qui chapeaute la manifestation avec un autre Salvatore, Salli, au sein de l’ASBL semi-marathon de Mons. L’année dernière, nous avions 3500 partants pour nos différentes courses et le but était d’atteindre les 4.000. C’est chose faite. J’en profite pour signaler que nous sommes sold-out pour la plupart des distances, à savoir marche, course des enfants, 5 km et 10 km, mais qu’il reste encore des disponibilités pour le semi-marathon.”

Comment expliquer un tel succès à Mons ?

Ce succès populaire classe l’événement montois parmi les plus prisés de Wallonie en matière de course à pied ? Salvatore Cravotta avance plusieurs explications. “Déjà, nous sommes à Mons, une très belle ville qui englobe de nombreux sites intéressants et des monuments de renom. La qualité de l’événement attire aussi les joggeurs. Nous essayons de nous améliorer chaque année. Nous en sommes à notre cinquième édition. Nous pouvons compter sur la précieuse collaboration de Tiziana Pullara pour l’organisation et le jour de l’épreuve, plus de 60 bénévoles nous donnent un fameux coup de main. Après, le bouche-à-oreille fonctionne très bien aussi et des participants en attirent d’autres.”

Le départ et l’arrivée depuis la Grand-Place ont aussi de quoi séduire les runners.

”On passera à l’arrière de Sainte-Waudru puis par l’avenue du Général De Gaulle pour se diriger vers la cascade d’Hyon”, détaille ainsi Salvatore Cravotta. “Le parcours vaudra également par quelques difficultés, dont au 16e kilomètre le Chemin de la Poterie qui devrait faire mal aux organismes. L’an dernier, Benoit Haegeman s’était imposé devant Kevin Kusse. Ils seront au départ encore cette année.”

En 2022, Benoit Haegeman s’était imposé devant Kevin Kusse. Tous deux seront à nouveau au départ. ©D. R.

Les trois coups du semi-marathon seront donnés à 10 heures. Rappelons aussi, c’est important, que les bénéfices de l’événement iront au profit du Télévie.

Le semi-marathon de Mons en pratique