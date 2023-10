Trail de Villers la Ville : Kristof Declerck vainqueur sur les 50 kilomètres

Declerck, seul coureur sous les 4h pour les 50 kms ©S.C

Un trail scolaire avait en plus lieu hier avec plus de 1000 enfants qui étaient présents. Une initiative que l’organisatrice tenait à souligner : « C’était une première édition et c’était très chouette d’accueillir autant de jeunes motivés. » L’année prochaine sera celle de la dixième édition. Une barre symbolique avec une édition qui promet déjà : « Sans rentrer dans le détail, je peux déjà vous dire que l’on prépare de nombreuses surprises pour l’année prochaine qui sera assurément une année spéciale. »

Declerck lauréat sur les 50 kilomètres

Au rayon des résultats, c’est Kristof Declerck qui s’est imposé sur les 50 kilomètres avec un chrono de 3:58:21. L'habitant de Coxyde est d’ailleurs le seul, sur cette distance, à être descendu en dessous des 4 h de course. Il devance Jean-Martin Delhaise et Alexis Matthys. Zina Umidova, seule femme à participer sur la plus longue distance, finit 14e sur 38.

Simon Malvaux et Helga Sibick s'imposent sur les 33km.

Martin Adant et Aeline Deneubourg font de même sur les 17km et Lucien Vermeulen et Clotilde Vromman sur le 12km.

Enfin Jean-Marc Culot et Victoria Pradal s'adjugent le 5km.