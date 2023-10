Chloé Herbiet après avoir réalisé le 3e meilleur chrono belge de l’histoire à Eindhoven : “Je suis fier, je suis enfin une marathonienne”

Un tempo plus rapide que prévu

“Je suis fière de moi, fière d’avoir franchi la ligne”, nous expliquait-elle ainsi. “À l’arrivée, je me suis dit que j’étais enfin une marathonienne. En fait, là, je n’ai pas encore tout à fait réalisé ce que je viens de faire en termes de performances. Je suis juste très fière, je le répète… ”

Pas de passage à vide ? “Disons que vers le 35e km, j’ai eu un début d’hypoglycémie”, révèle-t-elle. “Depuis le début, je tournais sans mes gels, qui s’étaient détachés semble-t-il de mes bidons sur les tables de ravitaillement. Là, je me suis vraiment concentrée pour sortir de cette mauvaise passe. Il faut vraiment manipuler son cerveau, le mettre à l’aise, le réconforter. C’est vraiment important, surtout pour quelqu’un comme moi qui, dès le départ, était dans le doute quant à mes capacités de terminer. ”

Chloé Herbiet peut se projeter vers Paris

L’histoire aurait pu tourner de manière fort différente. Comme nous le révèle son coach (Thomas Vandormael), qui lui a servi de lièvre avant de devoir ralentir au 30e kilomètre pour cause de souci gastrique, le tempo adopté au départ était plus rapide que celui prévu (2h30-2h31 comme estimation). “Nous avons couru avec un bon groupe, avec Astrid Verhoeven et ses lièvres”, explique-t-il ainsi. “Au 12e km, nous étions largement sous les 2h30’ comme chrono final. J’ai vraiment pensé qu’on allait soit vers le miracle, soit vers le désastre. Et là, c’est miraculeux. Elle peut vraiment être fière d’elle. Elle remporte l’épreuve et son premier titre national. Elle a même dépassé la championne olympique du marathon 2012, l’Ethiopienne Gélana… ”

La suite ? “Elle passera comme prévu par les cross et l’Euro de Bruxelles”, termine Chloé Herbiet. “Pour un marathon au printemps prochain, on fera le point avec les points déjà obtenus jusqu’ici. Si le ranking “world athletics” est bon, qu’il me qualifie pour les Jeux, ce ne sera peut-être pas opportun de se fatiguer avant Paris 2024 sur un autre marathon. ”