Plus de 4000 personnes au semi-marathon de Mons : une édition record remportée par François Clais et Marion Masquelier (PHOTOS&VIDÉO)

Sur les 21 kilomètres, le Péruwelzien d’origine François Clais s’est imposé en surclassement en 1h09.21, une semaine après sa 3e place sur le marathon de Bruxelles.

François Clais, lauréat du semi de Mons 2023. ©Devaux

”Victoire facile mais j’avais fait le marathon de Bruxelles la semaine dernière en guise d’entraînement actif, donc je n’avais pas trop de repères au niveau des jambes. Je suis parti vite parce que je n’aime pas trop être dans un faux rythme. Je savais que ceux qui étaient avec moi avaient fini premier et deuxième de l’édition 2022 et, à chaque fois qu’il y avait une petite bosse, j’accélérais, mais je sentais un des athlètes sur mes talons. Il me collait. J’ai placé une belle accélération au neuvième et il ne m’a pas suivi. Pendant cinq ou six kilomètres, j’ai couru sur un rythme soutenu et j’ai bien géré la fin.”

Les prochains objectifs de François Clais seront sur marathon. “Je suis inscrit à celui de Valence mais je n’ai pas encore mes billets d’avion pour y aller. C’est cher, donc j’hésite. Si pas, je vais aussi faire mon dernier marathon majeur à Boston. Il ne me reste que celui-là. Ce sera la fin d’un beau périple.”

À lire aussi

Les photos du semi-marathon de Mons 2023

EN IMAGES: le semi-marathon de Mons (1)

EN IMAGES: le semi-marathon de Mons (2)

Marion Masquelier chez les dames

Chez les dames, Marion Masquelier, citoyenne du Roeulx, a gagné en 1h28.30.

Marion Masquelier, lauréate du semi de Mons 2023. ©Devaux

”Le semi-marathon est ma distance de prédilection. Je dispute des épreuves en Belgique et il m’arrive aussi de voyager puisque je pratique également le triathlon. Je participe aussi au challenge de Soignies. Je cours avant tout pour mon plaisir en fonction des dates qui m’arrangent. J’avais pris part à la première édition du semi de Mons mais qui à l’époque se déroulait en mars. Une fois de plus, le parcours était super, avec une belle ambiance et du monde tout au long du tracé. “

Les photos du départ du 10 kilomètres