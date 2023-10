21 km/h de moyenne, un 2e semi plus rapide et 34 secondes de mieux que Kipchoge : voici les chiffres du record du monde sur marathon de Kelvin Kiptum

Voici quelques chiffres pour mieux comprendre l’ampleur de la performance d’un athlète qui, en trois tentatives sur marathon, n’a jamais couru en plus de 2h02 !

34 secondes

Cela peut paraître insignifiant sur 42,195 km mais, à ce niveau, c’est un gouffre. Kelvin Kiptum a mis 34 secondes de moins que le précédent record du monde d’Eliud Kipchoge pour franchir la ligne d’arrivée du marathon de Chicago après 2h00.34. Le précédent record était donc de 2h01.09, signé à Berlin en septembre 2022.

21 km/h de moyenne

Avec un chrono de 2h00.35, Kelvin Kiptum a couru à une vitesse moyenne d’exactement 21 km/h pendant 42,195 km. Sur un 10 km, cette allure lui aurait permis de boucler à chaque fois la distance en 28.34. A titre de comparaison, en mai dernier, le championnat de Belgique du 10 000 mètres s’est gagné en 29.15…

59 minutes et 47 secondes pour son second semi

On appelle cela courir en negativ split. Kelvin Kiptum est parvenu à réaliser un meilleur chrono sur le second de ses deux semi-marathons dimanche. Il a parcouru le premier en 1h00.48 avant de boucler le second en 59.47. Avec ce temps, le Kényan se serait classé à la 6e place des derniers championnats du monde de semi-marathon à Riga.

27’51 entre le 30 et le 40e km

L’aisance de Kiptum ce dimanche se manifeste dans ses allures. Jamais il n’a faibli. Au contraire. C’est dans la dernière portion qu’il fut le plus rapide avec un chrono de 27.51 pour passer du 30e au 40e km. Le record personnel de Bashir Abdi sur un 10000 mètres est, pour rappel, de 27’24.41.

Les temps de passage de Kelvin Kiptum lors du marathon de Chicago. ©IPM

Il n’avait disputé que deux marathons

Kelvin Kiptum n’a que 23 ans. À Chicago, il ne disputait que son troisième marathon. Le premier eut lieu à Valence, en décembre 2022 et avec une victoire, déjà, en 2h01'53. Vint ensuite son succès à Londres en avril dernier, faisant alors de lui le 2e homme le plus rapide au monde avec un temps de 2h01.25.