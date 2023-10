Voici ce que le record du monde du marathon a rapporté à Kelvin Kiptum

Une prime de victoire et une prime pour le record

Cette performance n’est pas sans impact également d’un point de vue financier. Sa victoire à Chicago, qui fait partie des six World Marathon Majors de la planète, lui permet de décrocher la prime de 100 000 dollars réservée au vainqueur. À cela s’ajoute une prime de 50 000 dollars qui est en fait réservée au coureur qui parvient à établir un nouveau record du parcours à Chicago. Le record du monde ici en l’occurrence.

À lire aussi

Sur l’ensemble de l’épreuve, le marathon de Chicago a distribué 560 000 dollars de prize-money, équitablement répartis entre les hommes et les femmes.

Un record qui fait les affaires de son équipementier

Son record du monde à Chicago aura aussi un impact sur la suite de sa carrière et ses contrats. Nike, son équipementier, est jusqu’ici resté discret. Mais il s’agit pour la marque d’un joli retour sur le devant de la scène, notamment après le record du monde féminin signé par l’Ethiopienne Tigst Assefa quelques jours à peine après l’annonce de la sortie des Adizero Adios Pro Evo 1.

Kelvin Kiptum aurait couru à Chicago avec un prototype des Nike Alphafly 3, une version qui devrait être disponible pour le grand public dans le courant de l’année 2024. Et il est plus que probable que Nike et Kiptum aient contractualisé une prime en cas de record du monde, dont le montant est inconnu.