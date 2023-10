Nouveau nom en 2024 pour le Marathon de Namur

“Depuis sa première édition, le Marathon de Namur s’est rapidement imposé comme un événement incontournable du calendrier sportif namurois. Attirant des participants locaux et internationaux, cet événement contribue à mettre en lumière Namur en tant que destination sportive”, se réjouit Charlotte Bazelaire, Échevine des Sports de la Ville de Namur.

Des départs à Brumagne, Profondeville et au Parc de la Plante

En 2024, les départs du marathon, du semi et du 10K KickCancer seront décentralisés. Le marathon démarrera à Brumagne, le semi-marathon à Profondeville et le 10K au Parc de la Plante à Namur.

“Pour la 3ee année consécutive, notre commune accueillera le départ du semi-marathon qui attire un très grand nombre de coureurs”, a commenté Jean-Sébastien Detry, échevin des Sports de la commune de Profondeville. “Notre commune conviviale en bord de Meuse place clairement le sport au centre de sa carte de visite et mettra à nouveau un coaching en place pour les 3 distances. Personnellement, après deux participations, j’espère être meneur d’allure et me mettre au service de l’organisation et d’un groupe qui vise un chrono. ”

Le cœur de l’événement et l’arrivée seront à Namur Expo afin d’accueillir les coureurs, attendus nombreux, dans les meilleures conditions pour un marathon de début de saison.

“Namur sera la capitale de la course à pied le 7 avril prochain. L’arrivée de Baloise comme partenaire principal démontre toute l’attractivité d’un sport accessible au plus grand nombre et d’une Ville dynamique et ouverte”, conclut Nicolas Bonomi, organisateur du marathon.

Les inscriptions pour l’édition 2024 débutent ce mercredi 11 octobre, à partir de 14 heures, sur le site de l’organisation.