Valentine Mathy s’offre un marathon en 2h43.19 à Eindhoven : “J’adore accumuler les kilomètres”

“Je suis très heureuse de ce résultat”, nous confiait ce mardi la Namuroise de 29 ans. “Je suis parvenue à réaliser tous mes objectifs cette année. Je voulais passer sous les 40 minutes sur 10 km, j’ai fait 36.37 à Lokeren. Je voulais faire mieux que 1h27 sur semi, j’avais fait 1h21 à Gand. Et voilà que je passe sous les 3 heures sur marathon.”

Valentine Mathy s'était offert dernièrement un doublé petite distance-grande distance lors du jogging de la Ville de Namur ©Amandine Gilson

Un changement de cap depuis janvier

Cette métamorphose est le résultat d’un changement radical dans l’approche de la course à pied pour l’athlète du SMAC. “Ce n’est que depuis janvier dernier que je suis un entraînement structuré, avec du fractionné et une augmentation du volume. Et mon corps accepte cela. Par le passé, je ne pensais pas que j’étais capable de courir à un tel niveau, même si je suis bien consciente de l’écart qu’il reste par rapport aux meilleures. Mais tout ce qui je vis actuellement est une découverte. Une belle découverte pour moi.”

Un record sur semi… pendant son marathon

À tel point que, dimanche à Eindhoven, elle a battu son record sur semi-marathon en plein marathon, passant le cap de la mi-course après 1h19.41. “Je suis partie plus vite que ce qui était prévu”, reconnaît-elle. “Mon tempo aurait dû me permettre de courir la distance entre 2h50 et 3h. Je me sentais bien. Mais jusqu’au bout, j’ai eu peur que je ne puisse tenir ce rythme. Finalement, c’est passé. J’en suis vraiment heureuse. ”

Une sortie de 8 km dès le lendemain de son marathon

Plus que par le chrono, Valentine Mathy est surtout une fanatique de course à pied. Quitte à accumuler chaque jour 20 kilomètres ou à s’offrir, le temps d’un dimanche, deux succès sur une même course, comme lors du Jogging de la Ville de Namur.

Une passion qu’elle partage avec son compagnon Nicola Bucci, habitué à briller sur les sentiers. Preuve de son amour pour la course à pied, ce lundi, au lendemain de son marathon, Valentine enfilait déjà les baskets pour effectuer 8 km sur sa pause de midi. Et rebelote ce mardi. “Si je cours déjà, c’est parce que j’adore ça ! J’en ai besoin”

Signe, aussi, qu’elle a pu digérer relativement facilement cette véritable première expérience avec le marathon. “Je pense que je n’ai pas trop souffert, même si on est toujours à la limite sur un tel effort. Cette distance, c’est le top pour moi qui adore faire des kilomètres. Je peux passer plus d’heures à l’entraînement. Je peux faire plus de bornes. Clairement, je préfère faire des séances de 3 x 6 km plutôt qu’un 10 x 400. Le marathon est une distance qui me plaît.”