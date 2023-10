La Corrida de Gerpinnes, l’un des événements running les plus populaires de fin d’année, change de main

La Corrida de Gerpinnes est le rendez-vous de fin d’année des habitués de course à pied. Depuis plus de 40 ans, ils s’y retrouvent par centaines sur un tracé rapide et inchangé (10,18 km), dans une ambiance chaleureuse à la veille des fêtes de fin d’année. En 2017, année record, ils furent même plus de 1700 sur la seule et traditionnelle distance proposée.