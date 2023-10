Semi-marathon de la Province de Liège : un 10 km et une marche nature de 8 km en nouveautés pour la 4e édition ce dimanche

La 4e édition du semi-marathon de la Province de Liège va réunir un total de près de 3000 participants ce dimanche matin, au départ de l’Esplanade Roi Albert sur l’île Monsin, à Liège. Outre le semi-marathon, l’événement accueille également un 10 km et un 3 km et est ouvert aux marcheurs (6 et 8 km). Le tout sur des parcours ultra-rapides.