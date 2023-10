Des courses en forme de fleur : le nouveau concept de la finale de la Golden Trail Series

L’objectif : permettre aux spectateurs de voir passer les coureurs plusieurs fois au même endroit, et rendre le trail encore plus spectaculaire.

Le principe : cinq boucles, toutes différentes, qui permettront aux coureurs de passer à cinq reprises en plein cœur d’une Fan Zone remplie de spectateurs.

“Depuis la création de la Golden Trail Series en 2018, l’un de nos objectifs principaux est de réfléchir à comment rendre le trail le plus spectaculaire possible sans dénaturer ce qui fait l’essence de ce sport, explique Grégory Vollet, directeur de la Golden Trail Series. Sur l’ensemble de nos courses, nous proposons désormais une Fan Zone avec la possibilité, pour les spectateurs de voir passer les coureurs. Si ces Fan Zones ont de plus en plus de succès, elles ne permettent pas aux spectateurs de suivre la course sur la durée. Avec ce nouveau concept de course en fleur, on leur permet de voir passer les coureurs 5 fois sans bouger ! Ils peuvent même les voir 6 fois s’ils se rendent sur la ligne de départ située à 200 mètres. ”

La Golden Trail Series innove avec un parcours en boucles lors de sa finale ce week-end en Italie. ©GTS

Moins de mouvements en montagne

Ce type de parcours permet également de résoudre un certain nombre de problématiques environnementales et de sécurité liées à l’organisation de compétitions sportives en montagne.

“Avec un parcours en fleur, les spectateurs n’ont plus besoin de se déplacer pour suivre les coureurs, on limite donc ainsi la circulation dense en zone montagneuse, poursuit Grégory Vollet. D’une manière générale, ces événements auront un impact écologique réduit comparativement à un événement plus classique où beaucoup de monde se déplace sur plusieurs ravitaillements, pas seulement les spectateurs. On a ici un seul ravitaillement en zone urbaine avec un impact bien moindre et maîtrisé sur la nature. On augmente également la sécurité des coureurs qui ne se trouvent jamais à plus de 5 kilomètres du poste de secours. ”

L’avis des athlètes sur ce nouveau concept

À la lecture de ce nouveau concept, certains athlètes ont d’abord émis quelques doutes. C’est le cas par exemple de Judith Wyder (Suisse), actuellement deuxième du classement général de la GTWS.

“Si on considère le trail comme une aventure, une façon d’explorer au plus loin, le plus rapidement possible, alors ce genre de parcours n’est pas idéal, explique-t-elle. Mais je pense que pour une finale cela peut malgré tout être super cool. ”

Gregory Vollet assure de son côté, hors de question de renier les valeurs du trail. “Nous faisons tout pour développer le show que représente le trail running mais nous ne voulons absolument pas en faire un sport aseptisé pour autant, comme cela a pu être le cas dans le passé pour d’autres sports ! Nous conserverons, sur l’ensemble de nos saisons, des parcours historiques comme Zegama, le Marathon du Mont-Blanc ou Sierre-Zinal. Mais si ce genre de parcours en fleur, avec des boucles, séduit les athlètes et les spectateurs, nous pensons à en imaginer d’autres dans le futur. Chacune des boucles du parcours de la finale présente un véritable intérêt pour les coureurs avec des difficultés physiques et techniques authentiques.”

Certains athlètes se montrent carrément enthousiastes, comme le Français Anthony Felber, actuel 14e au classement général de la GTWS. “Je suis assez excité par l’idée ! Au début, quand j’ai vu la distance, je trouvais ça un peu court pour moi… Mais voir ce parcours inédit m’a bien remotivé ! C’est quelque chose d’unique et je pense qu’il va y avoir une sacrée ambiance.”

Golfo dell'Isola, cadre de la finale du Golden Trail Series. ©GTS

Le programme de la finale de la Golden Trail Series