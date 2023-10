Énorme engouement pour les 4 Cimes : déjà 1800 inscrits à 3 semaines d’une épreuve… gratuite qui va inaugurer une stèle de 3,5 mètres dimanche

Les 4 Cimes du Pays de Herve détonnent dans le paysage de la course à pied. Avec pour objectif, jamais modifié, de transmettre une philosophie de la course à pied basée sur l’aventure et la découverte des autres.

Malgré les années et les changements dans l’équipe organisatrice, l’épreuve continue à faire barrage à la mercantilisation du sport pour tous, là où les prix, partout ailleurs, grimpent en flèche. Elle se tiendra, pour la 37e fois, le dimanche 12 novembre prochain.

Les coureurs ne s’y trompent pas. À plus de 3 semaines de ce monument du calendrier francophone wallon, ils sont déjà quelque 1800 à s’être pré-inscrits aux différents formats de l’épreuve. En ne déboursant donc pas le moindre euro et avec l’assurance de recevoir, beaucoup, le jour de la course. L’épreuve, qui bloquera les inscriptions à 2000, affichera donc rapidement sold-out.

Une explosion de l’engouement pour cette édition quand on sait que, voici un an, l’épreuve avait vu un peu moins de 1300 personnes venir à bout de l’une des trois distances pour ce qui constituait, déjà, une édition record.

Même le format “business”, organisé pour la 2e fois et qui se tiendra le jeudi 9 novembre sous la forme d’un team-building pour les entreprises, affiche complet.

Une stèle inaugurée ce dimanche

Pour ancrer encore un peu plus les 4 Cimes dans le patrimoine local, la nouvelle équipe organisatrice a travaillé sur la réalisation d’une stèle rendant hommage au parcours et à l’histoire de la course.

Une œuvre colossale puisqu’elle mesure 3,5 mètres de haut et est entièrement réalisée en acier Corten.

Celle-ci, située sur le lieu de départ (et d'arrivée) de la course, sera inaugurée ce dimanche 22 octobre à 12h30, en présence d’un bon nombre d’anciens lauréats des 4 Cimes, conviés pour l’occasion. Une plaque reprendra également le nom de tous les anciens vainqueurs masculins et féminins de l’épreuve.

“Cette œuvre va encore renforcer la symbolique de la course”, se réjouit Julien Dethier, impliqué dans l’organisation et lui-même ancien vainqueur, en 2015.