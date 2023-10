Koen Naert en meneur d’allure sur l’Antwerp Marathon ce dimanche

Avec environ 7250 participants, c’est le semi-marathon qui est la distance la plus populaire. Ils seront tout de même 3250 à s’attaquer à la distance mythique du marathon, soit plus que lors des récentes organisations à Bruges et à Bruxelles.

On notera la présence de Koen Naert sur la ligne de départ du marathon, une semaine après s’être imposé sur le semi de Bruges. En pleine préparation pour le marathon de New York du 5 novembre prochain, le champion d’Europe 2018 emmènera les favoris jusqu’au kilomètre 20 dans un rôle de meneur d’allure.

“Sur le plan personnel, mon grand moment cette année fut bien sûr le marathon de Rotterdam (NdlR : où il a couru le marathon en 2h06.56). Le nombre de participants augmente à grande vitesse à Anvers, qui sait dès lors quels chronos seront établis ici à l’avenir ? J’espère pouvoir apporter ma contribution dimanche en emmenant les coureurs vers un joli temps à l’arrivée”, a-t-il commenté avant ce qui constituera une belle sortie d’entraînement pour lui avant New York.

Quid des favoris du marathon ?

Les favoris de ce marathon d’Anvers seront à chercher parmi la délégation de coureurs africains. À commencer par l’Ougandais Felix Chemongesi (30 ans), lequel possède un record personnel de 2h05 : 12. Les Kenyans John Langat (30 ans, 2h07 : 11) et Vincent Rono (33 ans, 2h07 : 10) viseront eux aussi la victoire à Anvers. Langat a remporté dans un passé récent le marathon de Nice, Rono s’étant lui imposé en 2022 lors des marathons de Tel Aviv et Dhaka. Leurs jeunes compatriotes Noah Tirop (25 ans) et Brian Kimurgor (23 ans) effectueront pour leur part leurs débuts en marathon.

Un nouveau lieu de départ

Le parcours des marathon et semi-marathon ont peu changé par rapport à l’an dernier, à l’exception d’un nouveau lieu de départ au Droogdokkenpark. Peu après ce départ, les participants effectueront un passage par la Havenhuis pour un premier grand moment du tracé. Ils prendront ensuite la direction du centre-ville d’Anvers via les Kaaien et Het Steen. Les itinéraires du semi-marathon et du marathon complet se sépareront alors à hauteur de Het Zuid.

Les marathoniens poursuivront plus au sud jusqu’à Hoboken et entameront la deuxième partie de leur parcours par un passage devant le célèbre cimetière d’Anvers, le monumental Schoonselhof. Le Stade Olympique du Kiel, Antwerp Expo, le Groen Kwartier et le Zurenborg figurent également au menu d’un parcours qui ramènera les marathoniens dans le centre-ville. Les participants au semi-marathon feront quant à eux demi-tour à hauteur d’Antwerp Expo.

Les hauts lieux du centre-ville s’enchaîneront alors : la Gare Centrale, le Meir, les Boerentoren, la Groenplaats avec des vues sur la cathédrale, la Grand-Place ou l’Hôtel de Ville. Avant l’arrivée au MAS.

Le parcours de l'Antwerp Marathon 2023. ©D. R.

L’Antwerp Marathon en pratique

Samedi 21 octobre 2023 :

10h00-17h00 : retrait des packs de participation

Dimanche 22 octobre 2023 :

7h00 : retrait des packs de participation

09h00 : départ Antwerp 8K

09h30 : départ Antwerp Half Marathon

10h30 : départ Antwerp Marathon

16h00 : Arrivée du dernier participant

17h00 : fin de l’événement

Lieux :