Nouveau nom pour les 15 km de Liège Métropole, l’événement running le plus populaire de Wallonie

Alors que les inscriptions pour l’édition du 14 avril prochain ouvrent ce jeudi 19 octobre, l’organisation a communiqué un changement de nom sous la forme d’un nouveau partenariat pour devenir les Ethias 15 km de Liège Métropole.

”Je suis d’autant plus ravi (de ce partenariat) que cette course se déroule au cœur même de la Cité ardente qui est notre berceau historique. En la soutenant, nous réaffirmons également notre engagement envers tout ce qui contribue à avoir un impact positif sur la santé des Belges”, déclare Philippe Lallemand, CEO de la compagnie d’assurances.

Route, trail et marche

Différentes épreuves sont au programme de la 15e édition, dont 4 courses : 15km, 7km, 3km et 800 mètres pour les enfants. À cela, il faut aussi ajouter deux marches (21km et 8km) et deux trails (42 et 21km).

Comme les années précédentes, cet événement offre une occasion unique de découvrir la Cité Ardente ! Le départ sur l’esplanade de la gare des Guillemins s’inscrit comme un des moments forts du calendrier sportif avec toujours plus de coureurs déguisés, plus de spectateurs et plus d’animations le long des parcours. Tous les participants convergent ensuite vers le Parc de la Boverie qui accueillera toutes les arrivées et le village de la convivialité.