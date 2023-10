Chloé Herbiet qualifiée pour l’Euro 2024 de semi-marathon grâce à… son chrono sur marathon

Et pourtant, l’athlète du WACO, qui a couru à Copenhague en 1h11.20, n’a pas réalisé les minima fixés à 1h10.30.

Une qualification sur semi-marathon… grâce à son marathon

Alors, comment expliquer cette qualification officielle ?

”Chloé aurait déjà pu décrocher son ticket via le ranking, explique Thomas Vandormael, son entraîneur. Mais une règle indique que les filles qui ont couru un marathon en moins de 2h29 (NdlR : ce qui est le cas de Chloé Herbiet avec son chrono de 2h27.54) sont automatiquement qualifiées pour l’Euro sur semi-marathon. C’est comme si elle avait réalisé les minima. “

Une qualification est historique pour son club puisque la Marchoise d’origine est la première athlète du WACO à se qualifier pour un Euro d’athlétisme en individuel.

”Normalement, aux championnats d’Europe, il y a un marathon, mais pas de semi. Dès 2024, ils vont changer les choses dans l’idée d’attirer plus de monde, ajoute Thomas Vandormael. Il faudra dès lors voir si on y va pour le 10.000 mètres (NDLR : ce qui n’est pas encore certain) ou sur le semi-marathon. Après, un semi peut être une bonne chose, tout pile deux mois avant les JO de Paris. “

Une compétition à laquelle rêve de participer celle qui habite désormais à Huy. Et c’est plutôt bien parti !