Eliud Kipchoge évoque le marathon de Paris 2024: “Je ferai tout pour remporter une troisième médaille d’or consécutive”

”Je ferai tout ce que je peux pour être là et, surtout, pour remporter une troisième médaille d’or consécutive”, a déclaré Kipchoge lors d’un point de presse à Oviedo, en Espagne, à l’occasion d’une remise de prix.

Kipchoge pourrait alors devenir le premier marathonien à réaliser ce triplé olympique. “Grâce à cela, je pourrais être une source d’inspiration pour la nouvelle génération à venir.”

Le Kenyan, aujourd’hui âgé de 38 ans, a remporté l’or à Rio et à Tokyo, en 2016 et 2021, et peut s’attendre à une rude concurrence à Paris. Son compatriote Kelvin Kiptum vient de lui subtiliser le record du monde à Chicago, parcourant la distance du 42,195 km en 2h00.35, 34 secondes plus vite que le précédent record de Kipchoge.