Le Français Aurélien Dunand-Pallaz s’impose sur la Diagonale des Fous, trois mois après avoir gagné la Hardrock 100

En juillet dernier, Aurélien Dunant-Pallaz avait déjà remporté la Hardrock 100, l’un des quatre majeurs de la saison d’ultra-trail avec la Western States, l’UTMB et, donc, la Diagonale des Fous. “L’objectif, c’est de me sentir aussi bien qu’à la Hardrock, ce serait génial”, avait-il confié à l’Equipe avant le départ.

Le Français aura finalement pris les commandes en compagnie d’un petit groupe dès le départ, pour ne jamais les lâcher. Rapidement isolé, il a parfaitement géré sa course pour finalement s’imposer devant una utre Français, Germain Grangier, qui a réussi à enchaîner un podium à l’UTMB (3e) début septembre et à la Diagonale des Fous. Le Suisse Jean-Philippe Tschumi devrait être le troisième à rejoindre l’arrivée ce vendredi.

À lire aussi

Aurélien Dunand-Pallaz participait pour la première fois à la Diagonale des Fous, course pour laquelle il s’était déplacé à trois reprises à La Réunion sans pouvoir y participer, en raison de blessures de dernières minutes.

Un peu plus loin, François D’Haene, quadruple lauréat de la Diagonale des Fous, a connu une journée compliquée, lui qui effectuait son retour sur les sentiers après plus d’un an loin des ultras. Longtemps dans le top 4, il a souffert, notamment de la chaleur, dans le dernier tiers du parcours. Au moment d’écrire ces lignes, il pointait à la 7e place.

Katie Schide dans la difficulté

Chez les dames, le succès devrait revenir à Katie Schide, qui a survolé les débats depuis le début de l’épreuve. L’Américaine, compagne de Germain Grangier qui termine donc 2e du général, est néanmoins dans la difficulté dans les ultimes kilomètres de l’épreuve. Elle figure néanmoins toujours dans le top 10 au scratch.

En 2022, Katie Schide avait remporté l’UTMB. Cette année, elle découvrait pour la première fois la Diagonale des Fous.

À lire aussi

Quentin Simon en tête chez les Belges

Plus de 70 Belges (sur 2850 participants) se sont élancés sur cette édition 2023.

Quentin Simon, qui avait notamment pris la 5e place sur le 105 km du Festival Trail des Templiers en 2022, est actuellement le premier de nos représentants. À un moment 45e, le citoyen de Bois d’Haine a néanmoins dégringolé et figurait, à 19h, à la 80e place.