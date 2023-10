Plus de 900 équipes et 5500 coureurs : le Brussels Ekiden est bien le plus grand marathon-relais de Belgique

Le Brussels Ekiden est l’un des plus grands marathons-relais au monde. C’est aussi un des événements sportifs de team-building les plus populaires. L’édition 2023 ne dérogera pas à la règle avec, ce samedi dans et autour du stade Roi Baudouin, la présence de 939 équipes, chacune de six coureurs, venues de tous les horizons. C’est une centaine d’équipes en plus que lors de la précédente édition. Soit plus de 5500 participants au total.