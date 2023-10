Sophia Laukli, la skieuse qui grimpe sur les sentiers de trail : “J’ai décidé de faire les deux sports, c’est plus rigolo”

”Je ne sais pas pourquoi je cours si vite”, se demande en plaisantant Sophia Laukli (23 ans), skieuse en lice aux Jeux olympiques de Pékin en 2022 (15e du 30 km) débarquée par hasard dans l’élite bourgeonnante du trail, où elle fait un malheur.

Remarquée en 2022, elle a brillé en 2023 en remportant le marathon du Mont-Blanc (juin en France), Sierre-Zinal (août en Suisse) et la montée de Pikes Peak (septembre, aux Etats-Unis), trois références mondiales pour les épreuves “courtes” (moins de 45 km) à fort dénivelé.

En tête du classement, elle postule à une victoire sur le circuit des Golden Trail World Series, qui tiennent leur finale depuis ce jeudi à jusqu’à dimanche en Ligurie. Les coureurs qualifiés s’affrontaient d’abord sur un prologue en contre-la-montre avant, ce week-end, une course de 26 km et 1.430 m de dénivelé positif samedi (femmes) et dimanche (hommes).

”J’ai été une skieuse toute ma vie, ça m’a pris du temps pour arriver au plus haut niveau. Mon arrivée en trail n’est pas intentionnelle”, a expliqué à l’AFP la native du Maine. “J’ai toujours couru en montagne pour le ski. Et lorsque je vivais en Alaska je participais à des petits trails, juste comme ça, j’étais forte. Et des opportunités sont arrivées”.

Objectif JO 2026

L’hiver, Laukli skie en Coupe du monde où elle croise le fer avec les Norvégiennes notamment, sans être pour l’instant en haut de l’affiche (un seul podium, sur une montée sèche). L’été, elle vole sur les sentiers, malgré une approche plus légère.

”J’ai beaucoup réfléchi à l’équilibre entre ces deux sports, parce qu’aujourd’hui je suis meilleure en trail. Le ski possède plus de densité, c’est un sport olympique, avec une seule fédération internationale, un seul circuit. Le ski demande un processus plus long pour atteindre le sommet de la pyramide. Je veux me mettre en position de l’atteindre. Et avoir ce rêve olympique c’est unique. On n’a pas ça en trail.”

”Je me concentrerai peut-être plus sur le trail après les Jeux de 2026 de Milan/Cortina. En attendant, j’ai décidé de faire des aller-retour entre les deux sports, c’est plus rigolo ainsi.”

Norvégienne par son père, Laukli habite désormais à Oslo où elle fait partie d’une équipe de ski professionnelle. Elle rejoint “Team USA” pour les stages et la Coupe du monde.

L’été, elle fait parler la poudre dans les montées raides sur les chemins, malgré un entraînement “léger”, entre 30 et 50 kilomètres par semaine.

”Le ski et le ski-roue me donnent une bonne base d’endurance, donc je fais peu de volume en trail. Je n’ai pas de coach en running, et je ne suis pas de plan d’entrainement”, détaille-t-elle.

Après ses trails du week-end, il lui restera un peu plus d’un mois avant le début de la saison de ski de fond, prévue fin novembre à Ruka (Finlande).