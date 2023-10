Celui-ci sera riche puisqu’il compte désormais 16 épreuves, preuve de l’intérêt des organisations à intégrer un challenge réputé pour la qualité de ses organisations et de ses parcours.

La première nouveauté est l’arrivée du Tour des Clochers, épreuves de 19,6 km au départ de Baelen. Cette épreuve sonnera l’ouverture de la saison, dès le 28 janvier, là où le Challenge était habitué à démarrer à Erpent depuis des années avec la populaire Printanière.

Le second rendez-vous à rejoindre le Delhalle est la Jogging de l’Hermeton, qui se disputera sur 14,2 km à Romedenne.

Comme annoncé voici quelques jours, on soulignera le retour d’un marathon sur le Challenge Delhalle, avec un Jogging de l’Outhe qui s’intitulera désormais Marathon de l’Ourthe et qui prendra place le 29 septembre sur un parcours plat entre Liège et Hamoir, le long de l’Ourthe donc.

Le calendrier du Challenge Delhalle 2024