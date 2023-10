Brussels Ekiden : suprématie du CS Dyle, qui décroche le titre national du marathon-relais à la fois chez les messieurs et chez les dames

Pou rappel, l’Ekiden est un marathon qui se coure en relais par équipes de six. Les premier et troisième coureurs doivent parcourir chacun 5 km, les deuxième et quatrième coureurs 10 km et le cinquième et dernier coureur les 7,195 km restants.

Le club néo-louvaniste a remporté la course cette année avec un chrono cumulé de 2h12.20, avec les athlètes suivants : Pierre Vancolen, Tancrède Crickillon, Maxime Michel, Romain Paul, Thomas Van Der Kaa et Nicolas Fiessinger

Il s’impose devant le CABW Nivelles de Michael Somers et Ismael Debjani, 2e en 2h14.28. La troisième équipe est l’USBW.

Chez les dames, le CSDY, avec Sophie Laloux, Elisa Vancolen, Pauline Detournay, Marine Sillien, Lili Suermondt et Christelle Rodriguez, a également décroché la victoire en 2h49.04 devant l’Union Sportive Braine-Waterloo (USBW), 2e en 2h58.06.

Le Brussels Ekiden servait également de cadre aux Championnats de Belgique de la spécialité. Le CS Dyle est donc double champion national. Voici un an, c’était l’Excelsior qui avait décroché les deux titres, masculin et féminin, sur cette épreuve.