Bonnet, 28 ans, a terminé 4e (1h59.37) de l’ultime course de la saison, un parcours de 26,4 kilomètres comptant 1.430 m de dénivelé positif en Ligurie.

Mais avec ses trois succès cette saison, dont un doublé dans les manches américaines (Pikes Peak et Mammoth), son avance au classement général était trop importante pour qu’il soit dépossédé de la première place.

”Mon but était de faire coup double aujourd’hui, gagner la course et le classement général. J’ai donné mon maximum, mais les trois qui m’ont devancé étaient meilleurs que moi, je ne pouvais pas faire mieux”, a déclaré Bonnet.

Victoire lors de la finale pour le Marocain Elazzaoui

La dernière course de la saison a été remportée par le Marocain Elhousine Elazzaoui en 1h56.15, devant deux Kényans, Philemon Kiriago, 2e à 15 sec, et Patrick Kipngeno, 3e à 1 min.

”Je suis super content, a déclaré Elazzaoui, déjà vainqueur du prologue vendredi. J’avais besoin de prouver que je pouvais gagner une autre course après les Dolomyths (la manche italienne disputée en juillet, NDLR). Je n’ai pas pu aller aux États-Unis à cause du visa et j’avais hâte de confirmer.”

Elazzaoui a déjà donné rendez-vous à l’année prochaine : “Je le redis : mon rêve c’est de remporter ce titre”, a-t-il prévenu.

Au classement général, Bonnet s’est imposé avec un total de 937 points, devant Kipngeno (859 pts), Kiriago (840 pts) et Elazzaoui (831 pts).

Le circuit Golden Trail World Series est l’un des circuits de référence du trail regroupant six courses au format “court” (entre 21 et 42 km) et au dénivelé important.

Sophia Laukli, dès samedi

Le titre féminin a été remporté samedi par l’Américaine Sophia Laukli, également spécialiste du ski de fond.