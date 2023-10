Le Marathon d’Anvers, contre toute attente, a connu une troisième édition relativement sèche lors d’une édition record avec pas moins de 12 800 participants sur les trois distances : marathon, semi-marathon et 8 kilomètres.

Le marathon a été remporté par le Kenyan Vincent Rono chez les hommes et la Belge Joke Odeyn chez les femmes.

Rono a réalisé un chrono de 2h13 : 06 pour devancer l’Ougandais Filex Chemongesi, 2e en 2h14 : 12, et son compatriote John Langat, 3e en 2h14 : 51. Koen Naert, meneur d’allure sur cette distance afin de préparer le prochain marathon de New York, s’est relevé à mi-parcours.

Chez les dames, Odeyn, 37 ans, s’est imposée en 2h54 : 34, soit près de huit minutes de plus que la Néerlandaise Hinke Schokker, 2e. Liesbeth Leysen a pris la 3e place en 3h06 : 09.

7500 participants sur le semi

Le semi-marathon fut la distance la plus populaire avec 7 750 participants. Sur cette épreuve, Bram Eeckhout l’a emporté chez les messieurs en 1h08 : 38 et l’Allemande Anneke Vortmeier a été la plus rapide chez les dames en 1h14 : 05.

Depuis que l’Antwerp Marathon s’est dissocié du 10 Miles qui a lieu au printemps, le nombre de participants a sensiblement augmenté. Selon l’organisateur Golazo, l’épreuve n’est pas encore à son maximum de participation, même si les inscriptions pour les 8 kilomètres ont été clôturées dès samedi car la capacité maximale convenue avait été atteinte sur cette distance.

”La grande affluence n’a pas conduit à des problèmes d’organisation”, déclare Gert Van Goolen, pour Golazo. “La vigilance accrue, avec le contrôle d’un certain nombre de sacs à dos, n’a pas non plus provoqué de longues files d’attente. L’avertissement aux participants a fonctionné : beaucoup ont laissé leurs sacs à dos chez eux ou les ont donnés à des supporters sur place, ou sont simplement arrivés plus tôt.”

Tout comme les 10 Miles, l’Antwerp Marathon permet aux coureurs de traverser de nombreux sites touristiques du centre-ville d’Anvers et au-delà, même si cet événement reste sur la rive droite. De nombreuses animations sont également proposées tout au long du parcours pour encourager les coureurs.