Semi-marathon de Valence : meilleur chrono 2023 pour Kandie, Dorian Boulvin explose son record personnel

Le premier à franchir la ligne d'arrivée du semi-marathon de Valence ce dimanche a été, comme en 2020 et 2022, le Kényan Kibiwott Kandie, qui a réalisé un temps de 57:40, soit le quatrième temps le plus rapide de l'histoire (3e performer). Dans des conditions météorologiques parfaites, le record du monde (57.31) a de nouveau été approché, même si Kandie n'a finalement pas pu réaliser le même exploit que lors de l'édition 2020. Il devance Yomif Kejelcha (57.41) et Hagost Gebrhiwet (57.41).