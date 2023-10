Une édition, sur le 22 km, aura vu à chaque fois un duo de vainqueurs, tant du côté masculin que féminin. Les frères El Matougui, Lahcen et Mourad, ont en effet franchi la ligne d’arrivée ensemble après 1h33.53. Une situation similaire côté féminin puisque les deux copines d’entraînement, Hélène Dassy et Eléonore Rubbers, ont passé la ligne d’arrivée main dans la main, après 1h52.01 (27e et 28e au scratch).

Sur le 33 kilomètres, la victoire est revenue à Jonathan Godfroid (2h10.23), avec 12 minutes d’avance sur son plus proche poursuivant Baptiste Weitkunat, et, côté féminin, Audrey De Moor (2h35.33, 12e au scratch).