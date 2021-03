Comment ça marche ?

La Fondation du Sporting Charleroi aux côtés d’Alternative 21 depuis le début

21 jours pour sensibiliser à la Trisomie 21 … Le tout en mars 2021, c’est le défi que lance l’asbl Alternative21 en proposant à tout un chacun(e) de parcourir autant de fois que possible 21 kilomètres et ce en marchant, courant, nageant ou encore à vélo. Les kilomètres seront comptabilisés via l’application gratuite Strava., expliquent les personnes à l'origine de de l'initiative.Ce défi servira à récolter des fonds pour qu’Alternative21 poursuive ses missions, mais aussi et surtout à prouver aux personnes porteuses de Trisomie 21 qu’elles comptent pour tout le monde et pas uniquement pour leur famille.La participation est gratuite pour tou.t.e.s et il y a la possibilité de faire un don à Alternative 21 si vous le souhaitez. Il suffit de s’inscrire en remplissant le formulaire Chronorace et en liant son inscription à son compte Strava. Une fois la liaison effectuée, il ne reste plus qu’à bouger en solo, duo ou en trio en lançant une activité Strava, et les applications feront le reste !Le lien chronorace se retrouvera sur l ’événement facebook du challenge dès ce 1er mars.La Fondation Sporting Charleroi soutient Alternative 21 depuis plusieurs années. Les missions assurées par l’asbl rencontrent pleinement les objectifs de la Fondation explique Mehdi Bayat :Les efforts de la Fondation ont été orientés vers l’aménagement d’une classe et de la cour de récréation d’une école primaire de la région, vers l’équipement de matériel pédagogique. Une démarche qui vise à permettre l’inclusion des enfants au sein de l’enseignement traditionnel., conclut l’administrateur délégué du Sporting.