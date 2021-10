Un peu plus de 2600 coureurs s'élanceront ce jeudi soir sur la Diagonale des Fous, la plus connue et prestigieuse des épreuves du Grand Raid de la Réunion. Parmi eux, 48 Belges qui auront pour principal objectif de ralier Saint-Denis en avalant au passage 9400 mètres de dénivelé positif tout au long des 160 km d'un trail réputé mondialement pour sa difficulté et sa beauté.

En 2019, c'est le Chamoniard Grégoire Curmer qui avait remporté l'épreuve après une édition marquée par une erreur de parcours de la part des coureurs de tête dans la première partie de l'épreuve. Plusieurs candidats sont prêts à lui succéder. Parmi eux, Benoit Girondel assurément. Déjà vainqueur à deux reprises, dont en 2018 lorsqu'il avait franchi la ligne d'arrivée main dans la main avec François D'Haene (recordman avec 4 succès à la Réunion), le Drômois de 35 ans pourrait inscrire son nom pour la 3e fois au palmarès de l'épreuve.

Près de 70 Belges sur l'ensemble des épreuves

Il pourrait fort bien devoir composer avec le Corse Lambert Santelli, récent recorman de la traversée du GR 20. Si c'est là sa première participation sur la Diagonale, il a déjà gagné le Trail de Bourbon, un format plus court (102 km quand même...) du Grand Raid et est un habitué des sentiers techniques. On citera aussi la présence de Ludovic Pommeret, récent 4e de l'UTMB. À 46 ans, il pourrait faire jouer son expérience pour aller titiller les meilleurs. Tout comme le métronome Antoine Guillon, 51 ans et grand habitué des lieux.

© BELGA

Outre la Diagonale des Fous, se tiendront aussi à partir de ce vendredi soir le Trail de Bourbon (105 km et 6140 D+), avec 10 Belges au départ, et La Mascareignes (72 km et 3900 D+) avec 19 Belges en lice. Le Zembrocal Trail, déclinaison en relais de 173 km pour 11050 D+, a débuté ce jeudi en milieu d'après-midi, avec deux Belges en lice.



Les Belges en lice au Grand Raid de la Réunion

