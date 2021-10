La limite de 26.000 participants pour la plus longue des trois courses de l'Antwerp 10 Miles a été atteinte. La course, la plus populaire du pays en 2021, affiche donc complet pour sa 35e édition ce dimanche. Il reste néanmoins encore des places pour les autres distances (6,8 km et Kids Run).

Ces participants seront répartis en 4 vagues. La première vague de ces10 Miles s’élancera à 13h30, la dernière à 14h45.

Un beau plateau

Deux anciens lauréats seront présents chez les hommes avec les présences de Nick Van Peborgh et de Ramdan Snoussi. Vainqueur de la précédente édition, en 2019, Van Peborgh a par ailleurs remporté la plus grande course urbaine du pays à six reprises. Snoussi s’était lui imposé en 2018 et s’est adjugé le mois dernier le semi-marathon de la première édition du Port of Antwerp Night Marathon. De leurs côtés, l’Olympien Isaac Kimeli (18e du 10000 mètres à Tokyo) ainsi que les cadors des labourés Michael Somers et Thomas De Bock seront a priori les principaux adversaires de Van Peborgh et Snoussi.

Chez les dames, Lore Tack défendra son titre conquis en 2019. L’ancienne championne de Belgique de cross-country Imana Truyers et la Néerlandaise Saskia Weinans seront aussi de la partie.

Au sein de l'imposant peloton, on soulignera la présence de Wim Gysen et Bruno Hollants, deux coureurs n’ayant encore jamais manqué la moindre édition de l'événement et qui s’aligneront donc dimanche au départ pour la 35e fois !