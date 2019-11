La scène se passe samedi dernier, sur la course Behobia-San Sebastian, dans le pays basque espagnol. Un gros morceau de la course à pied de l'endroit puisque, cette année, ils étaient 27.074 inscrits sur ce 17 kilomètres vallonné.

Les pauvres ont dû faire face à des conditions de course plus que difficiles, comme en témoigne cette vidéo filmée par un spectateur. Pluie, froid, vent incroyable et grêle bien drue ne les ont en tout cas pas aidés à rallier l'arrivée dans des conditions de confort idéales.

Certains ont couru de longs moments en marche arrière, histoire d'éviter d'être frappé aux visages par les grelons fouettés par la tempête.

Au finale, ce sont 18 % des participants qui ont abandonné, un chiffre relativement élevé pour ce type de distance.

L'athlète marocain Chakib Lachgar s'est finalement imposé à l'issue de cette 55 e édition en 1:00:57. Iraitz Arróspide a terminé deuxième avec 01:01:01 et Iván Fernández a fermé le podium avec 01:01:10.