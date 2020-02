Sept jours, 168 heures, c'est le délai qu'avait les 50 participants au Legends Trail partis samedi passé à 8 h de Petite Mormont (Houffalize), pour rentrer à la même adresse, soit ce samedi matin à 8 heures.

Au final, plus de 50 % de traileurs de l'extrême, 27 précisément, ont réussi leur défi fou. Parmi lesquels le Gaumais Frédéric Gofflot, finisher vendredi après-midi. "C'était magnifique de bout en bout, mais on évoluait étape par étape car c'était très dur", sourit celui-ci. "On a eu la tempête, avec énormément de sapins à enjamber dans les sapinières, de la neige jusqu'au genou dans les Fagnes, des fois on tombait dans les trous,... C'était une aventure exceptionnelle."

Pour rappel, c'est le Hollandais Teun Geurts-Schoenmakers qui a parcouru les 500 km, et même 504 précisément, le plus rapidement, en un peu plus de 108 heures, soit une grosse centaine de kilomètres par jour.

La Française Daphné Derouch, 4e, a terminé première féminine en 132 heures, juste devant l'anglaise Claire Ferguson, 5e.