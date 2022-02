272,1 kilomètres à travers l'Ardenne. Avec environ 7000 mètres de dénivelé positif. Voici le défi proposé une nouvelle fois par le Montane Legends Trail à partir de ce vendredi 18h, à Ferrières à l'occasion du Legends Trail 250.

Les 156 participants, parmi lesquels une bonne moitié de Belges mais aussi de nombreux Néerlandais, quelques Allemands, Anglais ou Français, auront 65 heures pour boucler l'épreuve et devenir, selon les mots de l'organisation , une "légende".

Outre ce Montane Legends Trail, les deux amis passionnés d'ultra que sont Tim De Vriendt et Stef Schuermans qui sont derrière le concept proposent également d'autres rendez-vous d'ultra trail chaque année en Belgique: The Great Escape en septembre et la Bello Gallico en décembre. Chaque fois avec jusqu'à 160 kilomètres au menu. Chaque fois avec la volonté de proposer des épreuves de petite dimension (sauf sur la taille du parcours) et où la camaraderie prime sur la compétition.

En 2020, pour la 5e édition, le rendez-vous avait été décliné dans une version XXL avec 500 kilomètres que 27 coureurs avaient bouclés en l'espace de 7 jours maximum