L'organisation affirme avoir tenu compte des remarques des participants lors de la première édition pour proposer un événement sans faille





Le deuxième(semi) marathon de Namur se tiendra ce dimanche 12 mai. Près de 2600 coureurs avaient, ce mardi, validé leur inscription pour l’événement, dont quelque 750 participants sur le 42,195 km.

Un chiffre en baisse sur la distance reine par rapport à 2018. Une diminution qui était attendue par les organisateurs. «Il y a eu un effet de curiosité en 2018 pour la première édition, en plus de quelques couacs de jeunesse », indique Nicolas Bonomi, pour le marathon de Namur. « Mais cela ne remet en rien en cause notre projet de nous installer sur la durée comme un événement de qualité, tant pour le public belge qu’étranger. »

Les ravitaillements, les médailles ainsi que le dispositif de sécurité, qui ont fait l’objet de plusieurs retours négatifs lors de la première édition, ont été revus par rapport à 2018.

«Nous voulons tendre vers le meilleur événement possible et tout est mis en œuvre depuis des mois pour que cela soit le cas. »

Une appli Namur Marathon

Le (semi) marathon de Namur insiste aussi sur son aspect eco-responsable ainsi que sur un parcours, désormais homologué par la ligue belge, le plus plat et rapide possible.

Une application « Namur Marathon », disponible sur Android et iOs, permettra également de suivre l’évolution des coureurs dimanche, tout en fournissant également aux participants, au public et aux riverains toutes les informations utiles.