Pas moins de 30.000 participants s’apprêtent à prendre le départ de la 36e édition de l'Antwerp 10 Miles ce dimanche à partir de 13h30.

La première des quatre vagues s’élance à 13h30. Les milliers de participants attendent notamment avec impatience les passages par les Kaaien et la Grand-Place. Les traditionnels plongeons dans les Kennedytunnel et Waaslandtunnel pour l’aller-retour au Rechteroever sont également des moments forts incontournables et emblématiques de l’AG Antwerp 10 Miles.

Comme lors de la précédente édition qui avait eu lieu le 10 octobre, la Gloriantlaan sur le Linkeroever accueillera le départ et l’arrivée. “Le départ et l’arrivée ont été déplacés au Linkeroever en 2021. Avec à la clé un confort supplémentaire apprécié et appréciable pour nos participants. C’est pourquoi nous optons cette année encore pour cette nouvelle configuration”, explique Greg Broekmans, pour Golazo sports.

Lors de sa toute première édition en septembre 1986, l'épreuve avait attiré quelque 800 coureurs. Amoureuse de course à pied, Anvers n’a alors pas encore conscience du succès qui attend le rendez-vous. "Si Anvers est aujourd’hui devenue une vraie ville de course, c’est à l’AG Antwerp 10 Miles qu’elle le doit”, souligne l’échevin des Sports Peter Wouters. “La 36e édition approche, avec une foule impressionnante de coureurs passionnés ou de coureurs occasionnels, de tous âges."

Un beau plateau sportif

Protagonistes de l’édition automnale de 2021, Michaël Somers et Nina Lauwaert s’aligneront une nouvelle fois encore au départ de l'épreuve de 16 km, qui est complétée une short run de 6,8 bornes. Nina devra notamment compter avec Liz Romo & Lore Tack, lauréate de l’édition de 2019, en tête de course.

Michaël Somers avait quant à lui remporté l’épreuve après un beau duel avec Isaac Kimeli. "Je libère désormais toujours de la place dans mon programme pour le 10 Miles, car je ne veux plus jamais manquer cette course”, avait précisé Michaël Somers après l’arrivée l’an dernier.

A l’exception de Kimeli, les athlètes du top 5 de 2021 sont à nouveau tous de la partie cette année. Thomas De Bock, Nick Van Peborgh et Ward Van Der Kelen donneront en effet du fil à retordre à Somers. On suivra également avec attention la performance de Nicolaï Saké, révélation de la récente saison de cross-country et équipier de Somers.

© Golazo



Le rendez-vous des entreprises

Si les 20 Km de Bruxelles sont le rendez-vous de l'associatif, l'Antwerp 10 Miles s'impose lui comme l'événement sportif de très nombreuses entreprises. “L’événement accueille chaque année de plus en plus de sportifs s’alignant avec leur entreprise”, confirme Greg Broekmans. “De nombreuses entreprises font un pas de plus et accueillent leurs coureurs et sympathisants dans l’agréable village d’entreprises, situé entre le départ et l’arrivée. Nous enregistrons cette année un nombre record d’entreprises ayant réservé une place dans le village, lequel affiche d’ailleurs complet. Il n’y a littéralement plus de place pour une seule tente”.

L'Antwerp 10 Miles en bref ) dimanche 24 avril