Le record du monde du plus de kilomètres parcouru en courant en 24 heures qui semblait inaccesible mais le Lituanien Aleksandr Sorokin l'a battu ce week-end. Il a amélioré la marque du Grec Yiannis Kouros, qui était depuis 1997 de 303,506 km pour la porter à 309,4 km. Ceci à l'occasion de l'UltraPark Weekend 24 heures qui avait lieu en Pologne ce week-end, sur un circuit d'environ 1,7 km à parcourir en boucle.

Cela représente un rythme de 4 minutes et 39 secondes par kilomètres pendant 24 heures de rang! Soit 12,9 km/h.

Aleksandr Sorokin, qui présentait encore un surpoids voici dix ans, est loin d'être un novice puisqu'il possède plusieurs records sur des distances ultras.

En novembre dernier, le traileur Kilian Jornet s'était attaqué à ce record lors d'une médiatique tentative en Norvège. Il avait dû renoncer après 134,8 km et un peu plus de 10 heures de course dans sa tentative sur piste, se plaignant de douleurs à la poitrine et de vertiges.