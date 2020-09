Le SwissPeaks est à ranger dans la catégorie des ultras les plus durs au monde. Ses mensurations, 316 km pour 25 000 mètres de dénivelé positif cette année, suffisent à en témoigner. Pour s’attaquer à cette épreuve à travers le Valais suisse, mieux vaut donc avoir une bonne dose d’expérience dans ses valises et avoir mené à bien sa préparation physique et mentale.

Un défi réussi voici quelques jours par le Bruxellois Andréa Braga, après 94 heures et 21 minutes (oui, presque quatre jours !) d’efforts au cours desquelles il n’aura dormi, tout au plus, que 4 heures pour accrocher une belle 27e place.





"Pour un jeune papa qui a dû adapter son entraînement, ce n’est pas si mal" , sourit l’athlète d’origine française de 32 ans qui, voici un an, n’avait pu aller au bout de sa première tentative. "Pour beaucoup, ce type de défi paraît fou et disproportionné. Moi, j’adore ça. Il y a une recherche du dépassement sur le plan physique et mental. Il est impossible de se mentir car on est seul avec soi-même face à la montagne."

Andréa Braga est également kinésithérapeute et préparateur physique. En sa compagnie, nous avons passé en revue quatre points clés et indispensables à la réussite d’un tel exploit sportif et la manière dont il les a appréhendés.



(...)