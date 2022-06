Ce lundi, à 6 heures du matin, la Française Anne-Lise Rousset (33 ans) a quitté Calenzana, côté ouest de la Corse, pour s’attaquer au record du GR20. Soit 171 km et quelque pour 12700 mètres de dénivelé positif. Un des circuits de randonnée les plus durs au monde, de par sa technicité (vous courez quasi en permanence dans des pierres et il y a pas mal d’endroits où il faut mettre les mains à terre tant c’est vertical). Ce mardi soir, à Conca, côté est, Rousset est arrivée à exactement 17h50, pulvérisant le record d’Emilie Lecomte détenu depuis 2012 de 5 heures et 32 minutes

Peu connue hors de ses frontières, Anne-Lise Rousset a tout de même remporté la CCC (course du programme UTMB de 101 km) en 2014 en terminant 34e au scratch. Elle a également terminé trois fois deuxième de la Transvulcania (73 km) par après.

Côté jardin, Rousset est vétérinaire du côté de Annecy, où elle habite depuis maintenant quatre ans. Son mari n’est autre qu’Adrien Séguret, sélectionneur de l’équipe de France de Trail, par ailleurs son entraîneur personnel. Ils ont découvert le GR20 ensemble, sac au dos, voici quelques années. Elle est revenue dessus plusieurs fois par la suite. Elle l’avait même parcouru en entier seulement deux mois après la naissance de Faustin voici 11 mois, qui a suivi tout le périple de ces dernières heures en compagnie de sa tante, petite soeur de la nouvelle recordwoman du GR20.

© AFP

Les meilleurs temps sur le GR20

Messieurs

Lambert Santelli (Corse), 30h25 en 2021 François D’Haene (Fra), 31h06 en 2016 Guillaume Peretti (Corse), 32h00 en 2014 Xavier Thévenard (Fra), 32h32 en 2020 Kilian Jornet (Esp), 32h54 en 2009.

Dames