Plus de 22 kilomètres en moyenne chaque jour pour un total de 8 200 kilomètres. Les chiffres de l’année running de Pascal Lambotte, 54 ans, donnent le vertige. Il ne s’est d’ailleurs pas passé une seule journée en 2021 sans que cet habitant de Nandrin n’enfile au moins une fois ses baskets.

"Depuis mai 2020, j’ai dû courir tous les jours, s’amuse-t-il. Mais le plus souvent, c’était 2 ou 3 fois. Le 1er janvier, voici quelques jours, je n’ai fait que 2 fois 8 kilomètres. J’étais fatigué…"

Marié et père de deux enfants, Pascal Lambotte avait surtout pratiqué le tennis de table et le tennis avant de véritablement découvrir la course à pied voici moins de dix ans. D’abord en faisant son jogging pendant que ses filles étaient au basket. Vinrent ensuite les participations aux premières courses et l’envie de s’améliorer. En 2019 déjà, il totalisait 4 000 kilomètres à son compteur annuel qui a explosé depuis le début de la pandémie. Passé de 92 à 67 kg pour 1 m 77 en quelques années, celui qui est membre de Seraing Athlétisme n’imagine plus aujourd’hui une journée sans multiplier les kilomètres et les sorties.

Pascal Lambotte, de prime abord, quelqu’un qui fait 8 200 kilomètres en un an apparaît comme un fou, voire un drogué au sport ! C’est le cas ?

"Il y a un peu de ça quand même (rires).