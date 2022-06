Dans l’univers de la presse, le prix Pulitzer constitue une sorte de Graal qui équivaut à une médaille olympique. Paul Salopek a décroché ce prix en 2001 pour un dossier sur l’organisation du travail en Afrique et en 1998 pour une série d’articles sur la génétique dans lesquels, pour une fois, l’auteur ne se focalisait pas sur les différences qui existent entre les individus mais plutôt sur ce qui les rassemble, ainsi que le résumait le titre de la série : Basically, we are all the same (En fait, on est tous pareils).

À l’époque, Salopek travaillait pour le Chicago Tribune. Depuis lors, il est passé au National Geographic où il menait des enquêtes très intéressantes sur le peuplement du monde. Comment nos ancêtres ont-ils fait pour s’étendre sur tous les continents ? Et surtout pourquoi ?



