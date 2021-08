"Nous pourrons proposer buvettes et gatering sur les ravitaillements comme à l'arrivée", explique Pierre Leclercq. "L'autre plus au niveau de l'accueil des coureurs et de leur entourage est le fait que le masque n'est plus obligatoire en extérieur."



L'autre (gros) contretemps est tout récent puisqu'il date des dernières inondations qui ont bien ravagé certaines parties du parcours. "Tout un passage dans le centre de Theux a été remplacé, ainsi que la descente dans la vallée de la Hoëgne. Pour ce dernier tronçon, il existait heureusement un chemin un peu plus haut que le ruisseau."



En résumé :

- UTDS 164 km-4630 D+ : départ samedi à 7h05' au centre de Warfaaz à Spa. Principaux favoris : Sylvain Lejeune, Jean-Roch Bonhomme, Westley Bels, Florian Fabre.

- UTDS 80 km-2060 D+ : départ samedi à 12h à Trois Ponts.

- Relais 4x41 km (parcours du 160) : départ à 7h au centre de Warfaaz à Spa.

Bonne nouvelle pour Pierre Leclercq et l'asbl organisatrice Evotrail, près de 450 coureurs ont rentré leur inscription.Soit :- 171 coureurs sur le 164 km,- 100 sur le 80- 47 équipes de quatre coureurs pour le relais « 4x41 km ».