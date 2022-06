Le 1er juillet, la présidence de l’Union européenne changera de mains : la France passera le flambeau à la République tchèque. Pour célébrer l’événement, l’ASBL Sport et Santé organise une course inédite. L’une des plus grandes stars tchèques, c’est Emil Zatopek pardi, l’un des plus grands champions de course à pied de tous les temps ! De plus, 2022 marque également le centenaire de sa naissance. L’occasion était donc parfaite !

Un duo, Alain Mimoun et Emil Zatopek

Pourquoi une course en duo ? Quand on pense à Emil Zatopek, le souvenir de son éternel adversaire mais néanmoins grand ami Alain Mimoun surgit lui aussi. Mimoun fut très souvent son dauphin : trois fois aux Jeux olympiques et deux fois aux championnats d’Europe. Pourtant, le Français a toujours considéré ces secondes places comme des victoires, tellement l’estime réciproque était grande entre ces deux adversaires.

Quand Mimoun parlait de Zatopek, c’était toujours avec un grand respect et beaucoup d’émotions. "Je l’admire vraiment, confiait-il. C’était un type tellement fantastique. Il me battait toujours de peu, mais j’étais fier d’être second comme lui était premier. Il était d’une telle gentillesse de surcroît. Parfois, il ne me battait que de deux mètres à peine. Il y avait de quoi enrager ! Mais nous montions sur le podium ensemble, et alors nous nous embrassions comme deux amoureux. Avoir un adversaire comme Zatopek, c’était un destin. Il n’a jamais été mon ennemi, comme peuvent sans doute l’être certains sportifs aujourd’hui. Pour moi, c’était juste un merveilleux phénomène. Il me faisait rire, il avait beaucoup d’humour. Nous étions amis, voilà. Un frère n’aurait même pas été comme ça."

L’UE à l’honneur

L’épreuve du 2 juillet au stade des Trois Tilleuls est également exceptionnelle à deux autres niveaux. Les ambassadeurs français et tchèques à l’Union européenne seront présents. Cette date sera aussi un rappel de la solidarité européenne : les montants des inscriptions seront reversés à l’association People in Need en faveur de son action en Ukraine. Cette journée marquera de la plus belle des manières le passage de témoin entre deux grands pays européens tout en célébrant la course à pied, l’histoire du sport, la capitale de l’Europe et l’amitié entre les peuples !

En pratique

Chaque duo de coureurs parcourra ensemble deux tours de 2,5 kilomètres, ce qui fera un total par équipe de dix kilomètres. Les participants termineront leur course au stade des Trois Tilleuls de Watermael-Boitsfort, qui appartient lui aussi à la grande histoire du sport puisqu’en 1954, Emil Zatopek y a battu le record du monde du 10 000 mètres en étant le premier athlète à boucler la distance en moins de 29 minutes.

Par ailleurs, une ambiance très festive et tchèque régnera sur cet événement. Des athlètes olympiques tchèques, comme la championne Jarmila Kratochvilova et Stepan Janacek ont confirmé leur participation. Les enfants s’amuseront aussi puisque diverses activités organisées par le Comité olympique tchèque sont prévues pour eux. La journée se terminera pour certains au Bozar avec la projection pour la première fois en Belgique d’un film consacré à la vie d’Emil Zatopek.

Attention, l’événement est limité à 250 duos, mixtes ou de même sexe, alors si vous êtes tentés, ne tardez pas à vous inscrire sur le site zatopekmagazine.com.

Quand ? Samedi 2 juillet 2022

Où ? Stade des Trois Tilleuls - Avenue des Nymphes 1, 1 170 Watermael-Boitsfort

Programme ? 15 h départ du 5 km en duo

Inscription ? zatopekmagazine.com (onglet "je cours")