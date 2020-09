La Brésilienne Fernanda Maciel vient de boucler son dernier périple en date: une combinaison inédite de course à pied et d'escalade sportive dans les montagnes espagnoles des pics d'Europe, massif le plus élevé de la cordillère Cantabrique. Un défi personnel qui a conduit l’athète du Team The North Face du littoral espagnol à l'un des sommets les plus célèbres du pays, couvrant une distance de 83 km et un dénivelé positif de plus de 6 000m.

Il aura fallu un total 14 heures et 47 minutes à l'athlète de 40 ans pour mener à bien ce défi, plaçant la barre très haute par la même occasion ! La course du Desafio De Cantabriua a duré 13 heures et 40 minutes, mais le plus impressionnant vient de son expérience limitée en matière d'escalade : son ascension des 200 mètres de la Via Directa De Los Martínez sur l'emblématique Naranjo de Bulnes n'a pris qu'une heure et 7 minutes.

Ce sport émergeant mixant les deux disciplines que sont le trail et l’escalade exige une endurance presque surhumaine associée à des compétences techniques et une exceptionnelle capacité à rester calme et concentré.

"Je ne suis pas une grimpeuse et j'étais fatiguée, mais nous avons réussi à aller assez vite", a indiqué celle qui a notamment remporté le Lavaredo Ultra Trail en 2011 ou la Transgrancanaria en 2012 après son exploit, pour lequel elle a sollicité le soutien de son coéquipier The North Face et ami de longue date, Eneko Pou. "C'était incroyable. Nous nous sommes entraidés jusqu'à atteindre ce magnifique sommet, puis nous nous sommes serrés dans les bras comme des fous. Nous avions réussi : 14h47 depuis la mer Cantabrique jusqu’au sommet du Naranjo."

Pour Eneko Pou, c'est la vision d'une Fernanda Maciel souriante après la course de 83 km qui l'a le plus surpris. "J’ai toujours cru en elle, en sa force, sa ténacité, sa manière de surmonter les moments difficiles, mais la retrouver à l’arrivée avec un sourire, les bras m’en tombent... Je m’attendais à la trouver déroutée après 13 heures de course et plus de 6 000 mètres de dénivelé, mais non !"