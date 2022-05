Nonante boucles de 6,7 kilomètres. Soit 603 kilomètres parcourus (avec 9000 mètres de dénivelé positif) en l'espace de 90 heures.

C'est l'exploit, fou, réalisé par le Belge Merijn Geerts qui, depuis samedi, était en train de courir en Allemagne sur une épreuve dénommée "The Race of the Champions - Backyard Masters".

Après le coup d'envoi donné samedi, voici près de quatre jours (!), le but du jeu était de réaliser cette boucle en moins de 60 minutes. Un défi abordable. Sauf que, à chaque heure, un nouveau départ était donné. Dans une lutte où l'épreuve trouve son issue une fois qu'il ne reste plus qu'un concurrent en course, il fallait être deux pour aller loin. Très loin. Merijn Geerts a pu compter sur l'abnégation de l'Irlandais Keith Russels, qui aura parcouru 89 tours avant que le Belge n'en fasse un dernier, en 49 minutes et 5 secondes.Le précédent record était de 85 tours, par l'Américain Harvey Lewis.

Une spécialité belge

Merijn Geerts, 47 ans, est loin d'être un novice dans le milieu de l'ultra endurance. C'est lui qui avait accompagné l'ultra traileur Karel Sabbe jusqu'à 75 tours en octobre 2020 lors des Championnats du Monde officieux de la spécialité, pour ce qui constituait jusqu'à ce mercredi un record de Belgique.

La Belgique, qui fut donc championne du monde en 2020 lors de la Big Dog’s Backyard Ultra World Championship, est une spécialiste de cette épreuve atypique.

Outre Merijn Geerts, Nico Van Meulder et Ivo Steyaerts ont brillé en Allemagne lors de "The Race of the Champions" en réalisant 50 tours (335 km), juste devant Fanny Jean, Française résidant en Belgique depuis une dizaine d'années, première dame avec 44 tours (294 km).