L'événement, qui en sera à sa 11e édition, s'est érigé en numéro 1 en Belgique francophone

C'est devenu un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs de course à pied. La 11e édition des Lampiris 15 km de Liège Métropole, c'est pour ce 5 mai. À l'heure actuelle, plus de 4.500 inscriptions ont déjà été enregistrées.

En plus de cette course phare, des courses pour les jeunes (400 et 800 mètres) ainsi que des distances de 3 et 7 km figurent au programme. Que l'embarras du choix. Pour les 'un peu' moins sportifs, une marche historique de 6 kilomètres à travers Liège est aussi possible. Pour les 'très' sportifs, des randonnées (marche nature) de 16 ou 25 km, au départ de Méry ou d'Esneux, existent. Tout comme le trail de 25 km.

Jean-Paul Bruwier, organisateur (avec l'aide de la Ville de Liège), confirme un parcours similaire. "À l'exception d'un léger détour devant la Gare des Guillemins."

Plusieurs nouveautés

Par contre, rayon nouveautés, elles seront de plusieurs ordres. "Une touche folklorique sera apportée avec la possibilité de se déguiser. Les trois plus beaux déguisements seront d'ailleurs appelés sur le podium. Ensuite, des ravitaillements zéro déchet sont prévus sous forme de gobelets réutilisables. Enfin, des médailles à double utilité seront remises à ceux l'ayant réservée : elles pourront servir de décapsuleur."

Enfin, l'humoriste liégeois, Didier Boclainville, participera à la course phare des 15 km en tant que 'parrain de cœur'.

"Une drogue, la course ? Oui. Mais j'ai une volonté d'enfer, je sais m'arrêter quand je veux", signalait, avec humour, l'artiste liégeois. Après les courses, un Village vous permettra, au sein du Parc de la Boverie, de poursuivre votre dimanche en toute convivialité.

Pour vous inscrire au plus grand événement Running et Santé de Wallonie, rendez-vous sur www.15kmliegemetropole.com.

© 15 Km Liège Metropole



>>> Les 15 km de Liège Métropole en bref