Sébastien Frère (Boncelles), avec 1800 km parcourus en compétition en 2021, fut l'un des traileurs mis à l'honneur à l’occasion de la 5e édition des Betrail Awards à Louvain-la-Neuve

Voici un peu plus de quatre ans, le trail était encore un terrain de jeu totalement inconnu pour Sébastien Frère, 39 ans. Aujourd’hui, le résident de Boncelles ne peut plus se passer du bonheur simple de gambader sur les sentiers. "Quand je fais quelque chose, je le fais à fond."

Et pour cause. Avec 84 courses à son actif en 2021, cet infirmier pédiatrique à l'hôpital du Bois de l'Abbaye à Seraing vient d’être mis à l’honneur vendredi dernier lors des 5e Betrail Awards en montant sur la plus haute marche du podium de la Trailcup. Un classement par points, pour les coureurs un peu fous, qui récompense ceux qui ont accumulé un maximum de performances lors de l’année écoulée. Soit ceux qui courent à la fois souvent et rapidement. "Au-delà des chiffres, pouvoir courir autant et, surtout, rencontrer autant de monde via la course à pied m’a apporté énormément. (...)