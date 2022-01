Avec l’omniprésence des montres connectées et des réseaux sociaux permettant le partage des données d’entraînement, le début du mois de janvier voit fleurir les publications faisant le bilan sportif de l’année écoulée. Plus que la performance chronométrique et l’amélioration des performances, la fierté, parfois déplacée, réside dans l’accumulation des kilomètres, sans cesse plus nombreux d’une année à l’autre.

Patrick Philippe, avec ses 9 180 bornes au compteur en 2021, n’émarge pas à cette catégorie. Le Liégeois, depuis des années, a trouvé son équilibre de vie dans l’accumulation des bornes au quotidien, rejoint par sa compagne Irène Tosi qui se nourrit aussi désormais d’une vingtaine de kilomètres au quotidien. "Voici 6-7 ans, j’ai fait une chute à vélo qui m’a occasionné une fracture de l’humérus. Le lendemain, je n’ai pas pu courir. À cette seule exception, je cours tous les jours depuis de longues années…" glisse presque tout naturellement Patrick Philippe, bientôt 53 ans.

Pour lui, courir est un acte naturel, bien plus que le mode de vie imposé par une société qui nous maintient le plus souvent assis, voire vautré. "Quand c’est maîtrisé et assumé, mieux vaut être bigorexique (addict à l’activité physique) que sédentaire."

Il s’explique en trois points. (...)