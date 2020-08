Il est impossible de tricher face aux années qui passent. Une fréquence cardiaque maximale qui diminue, suivant le même chemin que celui emprunté par la VO2max, indicateur par excellence de votre capacité à performer. Sans oublier un temps de récupération qui, lui, s’allonge et vous contraint à ménager votre monture sous peine d’être soumis à des blessures à répétition.

Selon son passé et son hygiène de vie, il peut bien sûr être possible de continuer à performer, voire à progresser, sur le tard. Plus encore quand on pense aux longues distances. Mais la course à pied, plus que n’importe quel autre sport, fait ressentir tôt ou tard le poids des années. Indubitablement.

Ce sentiment habite désormais Serge Moro au quotidien. À 60 ans, ce Français qui a pour meilleure performance sur marathon un chrono de 2 h 16 et qui a touché à tout ce que les sports d’endurance peuvent offrir ne peut s’empêcher de regarder dans le rétroviseur pour comparer ses chronos actuels à ceux qu’il réalisait jadis.

(...)