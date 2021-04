En 2016, le monde du running bruxellois découvrait Hélène Depoorter. Celle qui avait pratiqué les arts martiaux à un haut niveau avait délaissé le kimono pour les chaussures de running, avec succès. On se rappelle encore ses prestations sur les 10 km de Bruxelles et d’Uccle mais aussi sa deuxième place sur les 20 km de Bruxelles lors de cette année 2016.

Partie vivre sa passion et exercer son métier de kiné en Corse par la suite, elle était revenue en 2019 sur les 20 km de Bruxelles pour y décrocher une troisième place, avant de partir s’installer en Suisse.

Vous l’aurez compris, Hélène Depoorter vit à fond sa passion pour la course à pied et les voyages. Deux passions qu’elle a décidé de combiner encore plus en compagnie de Denis, son compagnon. Ensemble, ces deux mordus de sport et de voyages ont décidé de se lancer dans un tour de l’Afrique en van, sorte de véhicule aménagé, à mi-chemin entre le 4x4 et le camping-car. Le but du voyage : réaliser des vidéos de leur quotidien et les partager sur leur chaîne YouTube Les Crazy Trotters. Seulement voilà, la Covid-19 est passée par là et les a obligés à retarder leurs plans.