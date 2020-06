La course d’orientation est une discipline où les concurrents déterminent leur propre cheminement entre des points de contrôle successifs repérés sur une carte. Pour les athlètes de haut niveau, l’orientation représente le challenge simultané de lire la carte, de choisir son cheminement et de se déplacer à la plus grande vitesse possible.

Comme peu d’autres sports, l’orientation est un challenge pour le corps et l’esprit.